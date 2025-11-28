Economía
Atípico: cae inversión pese al auge de las ventas externas
 
Este año ha sido “atípico” en México debido a que crecieron las exportaciones y al mismo tiempo cayó la inversión fija bruta, señaló el área de análisis del Grupo Financiero Bx+.

De forma irónica, las exportaciones han hecho que la economía mexicana crezca, aunque se esperaba que por estar vinculadas a Estados Unidos iban a caer, mientras la inversión fija bruta –-que representa el valor de la inversión en instalaciones, maquinaria y equipo en México– se deterioró, comentó Alejandro Saldaña, economista en jefe de Bx+, durante la conferencia de prensa “Tendencias Bx+: México 2026: Reacomodos, retos y oportunidades para hablar sobre los escenarios económicos”. ( https://t.ly/S5aHC )

