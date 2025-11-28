Suman 66 mil 132.6 mdd, un aumento de 14.2%: Inegi
Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 20
El valor de las exportaciones de mercancías alcanzó 66 mil 132.6 millones de dólares en octubre, un aumento de 14.2 por ciento respecto al mismo periodo de 2024 y un récord mensual impulsado principalmente por las manufacturas no automotrices, revelaron cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Dicha tasa resultó de un incremento de 16.3 por ciento en las exportaciones no petroleras y de una reducción de 29.8 por ciento en las petroleras, por menores precios internacionales del crudo y un decremento en volúmenes exportados en su comparativo anual.
De las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos crecieron 17.1 por ciento a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 12.3 por ciento. Destacan las extractivas, con un alza de 18.6 por ciento, y las manufactureras, 17.4 por ciento, dentro de las cuales, si bien hubo una contracción del rubro automotor de 14 por ciento, en medio de la política arancelaria de Estados Unidos, ésta se compensó por el aumento en el resto de las manufacturas de 34.8 por ciento, el mayor desde mayo de 2021, las cuales representan cerca de 72 por ciento de las exportaciones totales.
El valor de las exportaciones de productos manufacturados fue de 61 mil 644 millones de dólares, un avance de 17.4 por ciento anual. Los incrementos más importantes se observaron en las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas, al dispararse 110.9 por ciento; de productos de la minerometalurgia, 14.1 por ciento; de equipo profesional y científico (13.1 por ciento) y de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (10 por ciento).
En los primeros 10 meses de 2025, las exportaciones totales sumaron 547 mil 775 millones de dólares, un incremento anual de 6.6 por ciento. Dicha avance seexplica por un crecimiento de 8.2 por ciento en las exportaciones no petroleras y de una caída de 24.3 por ciento en las petroleras.
Bienes intermedios
Por su parte, también las importaciones de mercancías registraron un récord, al alcanzar los 65 mil 526 millones de dólares, 12.8 por ciento más con respecto al décimo mes de 2024, apoyadas por el avance de los bienes intermedios de 15.7 por ciento.
Así, las importaciones no petroleras aumentaron 13.9 por ciento y las petroleras se contrajeron 2.6 por ciento.
En detalle, se registró un crecimiento en las compras de bienes de consumo de 10.7 por ciento y de bienes de uso intermedio de 15.7 por ciento, mientras las importaciones de bienes de capital retrocedieron 7.4 por ciento.
Dado lo anterior, existe un superávit de 606 millones de dólares, con cifras originales, en contraste con el déficit de 2 mil 400 millones observado en septiembre.
En el acumulado de enero a octubre de 2025, la balanza comercial reporta un déficit de 2 mil 321 millones de dólares, cifra de mucho menor magnitud que en el mismo periodo de 2024, cuando se tuvo un déficit de 19 mil 683 millones de dólares.