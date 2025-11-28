▲ De las exportaciones no petroleras, las dirigidas a EU crecieron 17.1 por ciento. En la imagen, el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Foto Afp

Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 20

El valor de las exportaciones de mercancías alcanzó 66 mil 132.6 millones de dólares en octubre, un aumento de 14.2 por ciento respecto al mismo periodo de 2024 y un récord mensual impulsado principalmente por las manufacturas no automotrices, revelaron cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Dicha tasa resultó de un incremento de 16.3 por ciento en las exportaciones no petroleras y de una reducción de 29.8 por ciento en las petroleras, por menores precios internacionales del crudo y un decremento en volúmenes exportados en su comparativo anual.

De las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos crecieron 17.1 por ciento a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 12.3 por ciento. Destacan las extractivas, con un alza de 18.6 por ciento, y las manufactureras, 17.4 por ciento, dentro de las cuales, si bien hubo una contracción del rubro automotor de 14 por ciento, en medio de la política arancelaria de Estados Unidos, ésta se compensó por el aumento en el resto de las manufacturas de 34.8 por ciento, el mayor desde mayo de 2021, las cuales representan cerca de 72 por ciento de las exportaciones totales.

El valor de las exportaciones de productos manufacturados fue de 61 mil 644 millones de dólares, un avance de 17.4 por ciento anual. Los incrementos más importantes se observaron en las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas, al dispararse 110.9 por ciento; de productos de la minerometalurgia, 14.1 por ciento; de equipo profesional y científico (13.1 por ciento) y de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (10 por ciento).