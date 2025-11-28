Deportes
Cincinnati derrota 32-14 a Baltimore en un triunfal regreso de Joe Burrow
 
Periódico La Jornada
Viernes 28 de noviembre de 2025, p. a35

En el regreso de Joe Burrow como mariscal de campo titular de Cincinnati, los Bengalíes derrotaron 32-14 a los Cuervos de Baltimore y consiguieron su cuarta victoria de la temporada (4-8) en el partido que se disputó en el M&T Bank Stadium.

Burrow, quien estuvo fuera de actividad más de dos meses debido a una lesión en un dedo del pie, lanzó dos pases de anotación con sus receptores Andrei Iosivas y Tanner Hudson para un total de 261 yardas por aire.

Por parte de los Cuervos, el pasador Lamar Jackson no tuvo envíos a zona roja, por lo que las anotaciones llegaron gracias a los acarreos de Derrick Henry y Keaton Mitchell.

