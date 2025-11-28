De La Redacción

En el regreso de Joe Burrow como mariscal de campo titular de Cincinnati, los Bengalíes derrotaron 32-14 a los Cuervos de Baltimore y consiguieron su cuarta victoria de la temporada (4-8) en el partido que se disputó en el M&T Bank Stadium.

Burrow, quien estuvo fuera de actividad más de dos meses debido a una lesión en un dedo del pie, lanzó dos pases de anotación con sus receptores Andrei Iosivas y Tanner Hudson para un total de 261 yardas por aire.