De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. a35

El Guadalajara no pudo aprovechar la inercia ganadora con la que cerró la fase regular del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx y empató ayer 0-0 ante Cruz Azul en el partido de ida de los cuartos de final, que se disputó en el estadio Akron. El pase a semifinales se definirá este domingo en el estadio Olímpico Universitario.

Los dirigidos por Gabriel Milito fueron los que mayores oportunidades de peligro generaron en un duelo trabado en mediocampo, donde ambos conjuntos cerraron los espacios para evitar la caída de su marco. Armando Hormiga González tuvo al minuto 23 la oportunidad de abrir la pizarra tras recibir un balón en el área chica, pero su remate lo atajó el portero celeste Andrés Gudiño.

En el segundo tiempo, la historia del partido no cambió, ya que ambos equipos mostraron como prioridad mantener el cero en su puerta. Cerca del final, cada uno tuvo una oportunidad clara para marcar; primero Jeremy Márquez falló un remate de cabeza ante el arco defendido por Raúl Rangel y minutos después, el joven Miguel Gómez, de Chivas, hizo lo propio frente a la portería azul.