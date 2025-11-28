Europa Press y Ap

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. a12

Zúrich., La FIFA participará en la recuperación de la infraestructu-ra futbolística en Palestina con la inauguración de dos minicampos de arena en Cisjordania reocupada el próximo año, cofinanciados por el Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE) de Suiza, de acuerdo con un comunicado.

Estas canchas están “diseñadas para ser espacios seguros y duraderos para comunidades que carecen de acceso al deporte”, dijo el ente rector del futbol mundial. “Los dos minicampos iniciales de FIFA Arena se complementarán con un programa de entrenamiento para niños, creando espacios seguros para el juego que fomenten la inclusión y el desarrollo personal”.

El anuncio llega tras las declaraciones del titular de la FIFA, Gianni Infantino, en la Cumbre por la Paz celebrada en Sharm el-Sheij (Egipto) el pasado 13 de octubre, en las que reiteró la contribución del futbol a la esperanza, la cohesión social y la reconstrucción de las comunidades.

“El futbol debe servir para apoyar, unir y ofrecer esperanza en la región. Trabajaremos para recuperar todas las instalaciones de Gaza y Palestina, y devolveremos el futbol a cada rincón del país”, manifestó entonces el dirigente.