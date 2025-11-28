Viernes 28 de noviembre de 2025, p. a12
Arlington. Dak Prescott lanzó para dos anotaciones, Malik Davis corrió 43 yardas hacia las diagonales y los Vaqueros de Dallas se sobrepusieron a dos pases de touchdown de Patrick Mahomes en cuarta oportunidad para superar 31-28 a los Jefes de Kansas City ayer, en la tradicional jornada del Día de Acción de Gracias.
CeeDee Lamb anotó los primeros seis puntos de Dallas y termi-nó con 112 yardas en siete recepciones, cuatro días después de que las caídas afectaron al receptor estelar en una victoria sobre Filadelfia, el campeón defensor del Supertazón.
En los últimos dos duelos, los Vaqueros (6-5-1) completaron una barrida de los equipos que disputaron el Supertazón de la temporada pasada. Consiguieron así su tercera victoria consecutiva, y condenaron a los Jefes (6-6), monarcas vigentes de la Conferencia Americana, a volver a la marca de .500, al llevarse un duelo entre dos equipos que persiguen boletos de playoffs tras malos comienzos de campaña.
Mahomes sumó cuatro pases de anotación en su primer partido como profesional en la casa de los Vaqueros, donde jugó tres veces para Texas Tech, no muy lejos de sus raíces en el oriente del estado.
Travis Kelce atrapó el primer pase de touchdown en cuarta oportunidad por parte de Mahomes en una jugada de dos yardas. La segunda recepción de anotación, por parte de Rashee Rice, llegó en cuarta y tres al inicio del último cuarto.
Kansas City estaba abajo por 10 puntos cuando Mahomes casi fue derribado detrás de la línea de golpeo por Quinnen Williams, pero mantuvo el equilibrio y encontró a Xavier Worthy desmarcado para un avance de 42 yardas. La mesa quedó servida para un pase de anotación de 10 yardas a Hollywood Brown con 3:27 minutos restantes.
En otro duelo efectuado ayer, Jordan Love convirtió un par de cuartas oportunidades con pases a las diagonales en la primera mitad y terminó con cuatro pases de anotación, con lo que igualó su récord personal, en la victoria 31-24 de los Empacadores de Green Bay sobre los Leones de Detroit.
Los Empacadores (8-3-1) barrieron la serie de temporada para quedarse con la ventaja del desempate en la División Norte de la NFC y están en segundo lugar en la división detrás de Chicago (8-3), que este viernes juega en Filadelfia.
Los Leones, campeones defensores de la división en dos ocasiones (7-5), no estaban en el panorama de los playoffs antes del juego y con el resultado cayeron aún más atrás en la contienda, por su tercera derrota en cinco juegos.