La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025

Arlington. Dak Prescott lanzó para dos anotaciones, Malik Davis corrió 43 yardas hacia las diagonales y los Vaqueros de Dallas se sobrepusieron a dos pases de touchdown de Patrick Mahomes en cuarta oportunidad para superar 31-28 a los Jefes de Kansas City ayer, en la tradicional jornada del Día de Acción de Gracias.

CeeDee Lamb anotó los primeros seis puntos de Dallas y termi-nó con 112 yardas en siete recepciones, cuatro días después de que las caídas afectaron al receptor estelar en una victoria sobre Filadelfia, el campeón defensor del Supertazón.

En los últimos dos duelos, los Vaqueros (6-5-1) completaron una barrida de los equipos que disputaron el Supertazón de la temporada pasada. Consiguieron así su tercera victoria consecutiva, y condenaron a los Jefes (6-6), monarcas vigentes de la Conferencia Americana, a volver a la marca de .500, al llevarse un duelo entre dos equipos que persiguen boletos de playoffs tras malos comienzos de campaña.

Mahomes sumó cuatro pases de anotación en su primer partido como profesional en la casa de los Vaqueros, donde jugó tres veces para Texas Tech, no muy lejos de sus raíces en el oriente del estado.

Travis Kelce atrapó el primer pase de touchdown en cuarta oportunidad por parte de Mahomes en una jugada de dos yardas. La segunda recepción de anotación, por parte de Rashee Rice, llegó en cuarta y tres al inicio del último cuarto.