Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. a12

Luego de ocho años de disputas legales, la Federación Internacional de Esgrima (FIE) anunció ayer que el ex presidente de la Federación Mexicana de la especialidad (FME), Jorge Castro Rea, fue suspendido por tres ciclos olímpicos, por lo que no podrá participar en ninguna actividad relacionada con este deporte por los próximo 12 años.

“Significa un gran triunfo para la esgrima nacional. Este sujeto fue acusado de falsificar una carta en la que supuestamente la FIE lo reconocía como presidente del organismo mexicano, y eso lo hi-zo para perpetuarse en el cargo, pero ahora, finalmente está vetado”, explicó el abogado Luis Jiménez, representante legal de la asociación queretana de la disciplina, la cual interpuso una demanda contra el ex dirigente.

En septiembre de 2023, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte revocó el Registro Único del Deporte (RUD) a la FME tras comprobar que no contaba con afiliación vigente a la FIE y que sus actas de asamblea carecían de validez legal.

Pese a esta situación, Castro Rea, quien fue desconocido por la FIE en ese mismo año, siguió operan-do bajo la figura de una asociación civil denominada Federación Me-xicana de Esgrima AC, mediante la cual ha convocado a selectivos nacionales y procesos clasificatorios a competencias internacionales, los cuales no están avalados por las autoridades correspondientes.