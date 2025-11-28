Causó mucho daño con apoyo del Com, lamenta abogado
Viernes 28 de noviembre de 2025, p. a12
Luego de ocho años de disputas legales, la Federación Internacional de Esgrima (FIE) anunció ayer que el ex presidente de la Federación Mexicana de la especialidad (FME), Jorge Castro Rea, fue suspendido por tres ciclos olímpicos, por lo que no podrá participar en ninguna actividad relacionada con este deporte por los próximo 12 años.
“Significa un gran triunfo para la esgrima nacional. Este sujeto fue acusado de falsificar una carta en la que supuestamente la FIE lo reconocía como presidente del organismo mexicano, y eso lo hi-zo para perpetuarse en el cargo, pero ahora, finalmente está vetado”, explicó el abogado Luis Jiménez, representante legal de la asociación queretana de la disciplina, la cual interpuso una demanda contra el ex dirigente.
En septiembre de 2023, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte revocó el Registro Único del Deporte (RUD) a la FME tras comprobar que no contaba con afiliación vigente a la FIE y que sus actas de asamblea carecían de validez legal.
Pese a esta situación, Castro Rea, quien fue desconocido por la FIE en ese mismo año, siguió operan-do bajo la figura de una asociación civil denominada Federación Me-xicana de Esgrima AC, mediante la cual ha convocado a selectivos nacionales y procesos clasificatorios a competencias internacionales, los cuales no están avalados por las autoridades correspondientes.
“Es fácil darse cuenta de todo el daño que causó este señor. Durante su gestión creció muy poco la disciplina y hubo mucha corrupción, cobraba por todo, a los atletas que competían en Europa les daba 10 euros al día para comer y solventar sus gastos, los ha-cía dormir en los aeropuertos para ahorrarse una noche de hotel, los mandaba a hospedajes de cuarta, entre otras cosas”, comentó Jiménez.
Explicó que este proceso se prolongó por varios años, porque “de una forma totalmente irresponsable, el Comité Olímpico Mexicano (COM), dirigido por María José Alcalá, estuvo apoyando a este sujeto. Sin esa intervención esto hubiera terminado hace dos años, pero hubo una protección desmedida”.
Cabe mencionar que durante su administración ocurrió el caso de Paola Pliego, quien quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Río 2016 por un supuesto dopaje, que después se comprobó era falso.