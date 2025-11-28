De La Redacción

Una generación inspirada en la estrella internacional Cristiano Ronaldo dio de manera inesperada a Portugal su primera corona en la historia en un Mundial Sub-17 al vencer por 1-0 a Austria. La final entre ambos ha sido una sorpresa debido a que arrastraban una larga racha sin clasificar a la Copa del Mundo de esta categoría.

Si bien los portugueses llegaron al torneo con la etiqueta de monarcas de Europa, el triunfo en la Copa del Mundo se considera una hazaña, pues no habían clasificado a este certamen desde Finlandia 2003. El cetro que ahora levanta los jóvenes lusitanos se suma a los dos títulos mundiales en la categoría Sub-20 que consiguieron en 1989 y 1991, este último de la mano de los históricos Luís Figo y Rui Costa.

En su cuarta participación en esta categoría, Portugal se coronó y también superó su mejor participación, un tercer lugar en 1989. Austria, a su vez, firmó su mejor actuación en este torneo, un lo-gro al considerar que no habían clasificado a la Copa de esta división desde Emiratos Árabes 2013.

Ahora, la joven promesa que brilló en la final para decidir el título en el Mundial de Qatar 2025 ha sido Anisio Cabral, delantero de 17 años que ya juega en la Primera División de Portugal con el club Benfica.