▲ El jugador del Anderlecht podría regresar en febrero, lo que pone en duda su lugar en el Mundial. Foto @cesarh_33

Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. a11

El delantero César Chino Huerta se suma a la lista de lesionados con la que ha tenido que lidiar la selección mexicana de futbol rumbo al Mundial 2026. El jugador del Anderlecht fue sometido a una cirugía por una molestia en la pelvis (pubalgia) y se espera que retorne a las can-chas a finales de enero o principios de febrero, por lo que encendió la incertidumbre respecto a su participación en la Copa del Mundo.

La ofensiva del Tricolor es la que más se ha visto afectada en este proceso mundialista tras las lesiones de Henry Martín, Luis Chávez, Julián Quiñones y Santiago Giménez, además de la baja del lateral Rodrigo Huescas, quien prácticamente estaría fuera del Mundial debido a una rotura de ligamentos en la rodilla derecha.

“Son obstáculos al final de cuentas, pues por el periodo tan corto que se tiene para preparar los partidos no se puede trabajar de manera constante”, dijo el entrenador Víctor Manuel Vucetich, uno de los más ganadores de la Liga Mx, respecto a los inconvenientes que ha enfrentado la selección por cuestión de bajas.

Huerta presentó molestias desde hace varias semanas, por lo que disputó su último juego el pasado 28 de octubre en la victoria 2-0 del Anderlecht sobre el Nonive, correspondiente a la Copa de Bélgica y en el cual el mexicano incluso anotó un tanto.

“Después de una serie de exámenes médicos adicionales, César Huerta ha sido sometido a una cirugía en la pelvis. Esto significa que el extremo mexicano estará fuera durante aproximadamente seis a ocho semanas”, indicó el club belga sobre el estado médico del jugador.

La pubalgia es una de las lesiones más comunes entre los futbolistas debido a las sobrecargas de trabajo e, incluso, en ocasiones los jugadores no suelen reportar el dolor al controlarlo con analgésicos, lo que deriva en un empeoramiento de la situación.