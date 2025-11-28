Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. a10

Invitada por la FIFA, la presidenta Claudia Sheinbaum abrió la posibilidad de acudir el 5 de diciembre al sorteo de la Copa del Mundo que se efectuará en Washington. “Estamos viendo si vamos o no, estamos en esa definición”. Explicó que su viaje a Estados Unidos dependerá en gran medida de que se confirme la presencia en esa ceremonia del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, y del primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Durante la presentación de las actividades culturales y deportivas que realizarán los gobiernos de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León durante esa justa deportiva, Sheinbaum dijo que esa decisión la tomará el miércoles de la próxima semana. Comentó que aun cuando la invitación es de la FIFA, obviamente es necesaria una coordinación con el gobierno del país anfitrión.

–¿Y en esa circunstancia se podría dar una reunión bilateral con Trump?

–Todavía no está definido. No hemos hablado recientemente con el presidente Trump. La última vez que hablé con él fue hacia finales de octubre, cuando se cumplía el famoso plazo de los tres meses, y ahí acordamos que íbamos a seguir platicando.