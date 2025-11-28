▲ Pablo Lemus, gobernador de Jalisco; la presidenta Claudia Sheinbaum; Gabriela Cuevas, coordinadora federal para el Mundial; Clara Brugada, jefa de Gobierno capitalina, y Samuel García, gobernador de Nuevo León, ayer durante la presentación del paquete de actividades culturales y deportivas para el torneo. Foto Presidencia

Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. a10

A 195 días de la inauguración del Mundial de futbol en el estadio Azteca, los gobiernos de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León presentaron el paquete de actividades culturales y deportivas que se organizan en torno a esta justa internacional. De igual forma detallaron todas las obras de infraestructura aeroportuaria, vial y de modernización de transpor-te para recibir a los visitantes que vengan en junio próximo.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el gobierno federal respaldará con mil 500 a 2 mil millo-nes de pesos a cada una de las tres sedes fundamentalmente para financiar infraestructura en transporte. Detalló que en el caso de la Ciudad de México se destinará a la rehabilitación de la línea 3 del Metro; en Guadalajara, será para la construcción de la línea 5, mientras en Monterrey se utilizará para construir las líneas 4 y 6, una de las cuales conectará con el aeropuerto.

La coordinadora de trabajos del gobierno federal para el Mundial, Gabriela Cuevas, afirmó que las dependencias federales de seguridad se organizan con todos los gobiernos y con la FIFA desde hace tres años. Hay ya un plan de trabajo unificado y la homologación de protocolos para estadios, espacios públicos y zonas de celebración.

Cuevas subrayó que la construcción y mejora de la infraestructura es una prioridad en la administración federal. En coordinación, los tres niveles de gobierno diseñaron planes de movilidad y ajustes operativos en la materia.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, sostuvo que se pretende que la celebración en la capital sea inclusiva, diver-sa, sin homofobia, sin racismo ni clasismo. Subrayó que se difundirán los partidos en los Fan Fest, se organizarán 30 festivales futboleros y se rehabilitarán 500 canchas de balompié; en materia cultural, habrá exposiciones alusivas a los diversos Mundiales en México y el orbe.

Detalló que entre las principales obras en la capital, el gobierno federal está remodelando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se ampliarán las opciones de electromovilidad y se avanza en la modernización del Tren Ligero; asimismo, se impulsará una línea de autobuses eléctricos en el Centro Histórico, espacio donde además se dispondrá de iluminación artística en los edificios patrimoniales.