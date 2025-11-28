▲ La serie Las cuatro estaciones, del artista italiano Giuseppe Arcimboldo (1573), que consiste en un conjunto de cuadros que representan con frutos cada temporada del año, se exhibe actualmente en la casa de subastas Christie’s, en el centro de Londres, donde serán ofrecidos en la Venta nocturna de viejos maestros, que se realizará el 2 de diciembre. Los lienzos, concebidos en las cortes de los Habsburgo de Viena y Praga, donde el pintor milanés sirvió a Fernando I, Maximiliano II y Rodolfo II, deleitaron a sus contemporáneos con paradojas visuales: retratos y bodegones a la vez, así como potentes emblemas políticos del poder dinástico. Foto Afp