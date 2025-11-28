▲ Los trajes para la danza ritual de los paixtles son elaborados con el heno silvestre que se encuentra en peligro de extinción. Foto La Jornada

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 4

Texcoco, Méx., La Universidad Autónoma Chapingo (UACh) presentó el Estudio etnobotánico y cultural de la Danza de los Paixtles en México, en el que alerta que dicha danza podría verse afectada por la desmedida extracción de heno.

El estudio, dirigido por la investigadora Edna Fabiola Valdez Hernández, hace un análisis en torno al origen y significado de esta danza ritual, su composición, indumentaria e impacto ecológico, revelando que la continuidad de la tradición en las comunidades del país depende de una especie vegetal al límite, hoy amenazada por prácticas extractivas intensivas.

Valdez Hernández explicó que el heno, “paixtle” o barba de viejo (Tillandsia usneoides), es una planta aérea perteneciente a la familia de las bromelias que se presenta como recurso perenne de lento desarrollo: tan sólo un centímetro al año.

Señaló que su colecta para la confección del atuendo principal en la Danza de los Paixtles se realiza sin criterios de sostenibilidad y culmina en trajes que llegan a pesar hasta 20 kilogramos; además, la técnica de extracción de la planta suele ser agresiva.

Apuntó que cada traje es una representación viva del bosque y de sus habitantes. “La indumentaria lleva un costal cubierto de paixtle al cual le cuelgan figuras de animales que se refugian en los troncos de los árboles. Los danzantes se cubren el cuello con paliacates, portan máscaras con imágenes de animales o espíritus guardianes de la montaña, visten pantalón de manta; además, a la altura del torso se cruza una banda azul que simboliza el cielo y ciñe la cintura una faja roja o rosada que representa la vida terrenal”.

Rito de renovación

Esta manifestación cultural y religiosa originalmente fue un rito de renovación por el solsticio de invierno, pero tras la Conquista se fusionó con la celebración del nacimiento del Niño Jesús, ejecutándose el 25 de diciembre, el primero y el 6 de enero.