▲ Ayer comenzó el coloquio Malintzin: Mujer palabra en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. A la izquierda de la figura de doña Marina, la actriz y activista Jesusa Rodríguez. Foto Cristina Rodríguez

Omar González Morales

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 3

En la historia de México no ha habido mujer más vilipendiada que Malintzin, la Malinche, la “traidora” doña Marina, quien, según la historia que impuso el patriarcado, ayudó a los crueles conquistadores a destruir a “su pueblo”, comentó la creadora escénica Jesusa Rodríguez en el inicio de las actividades dedicadas a esa figura histórica.

Ayer en el Zócalo se dieron cita mujeres para celebrarla, romper el mito de su supuesta traición, brindarle cariño por ser la más importante de su tiempo y testigo del choque de culturas que cambió el continente.

Malintzin regresó en forma de efigie para recorrer las calles del Centro Histórico ante los ojos curiosos de los capitalinos y extranjeros, en una pequeña procesión encabezada por Rodríguez, la cual se dirigió al Palacio de las Bellas Artes, donde se realiza el coloquio Malintzin: Mujer palabra, en el cual la actriz moderará una mesa.

En el encuentro, se recordó que ha pasado poco más de medio milenio después de su trágica historia: nacida en lo que hoy es Veracruz, esclava vendida tres veces, políglota que dominó cinco idiomas: náhuatl, popoluco, maya chontal, yucateco y español. A sus 14 años fue regalada a Hernán Cortés y desde entonces su figura ha estado completamente atada a la de él.

El grupo avanzó en punto de las 15 horas sobre la calle 16 de Septiembre, mientras Jesusa, con un micrófono y una bocina, preguntaba a quienes pasaban por ahí: “¿conoce usted a Malintzin? ¿Qué sabe de su vida? ¿La considera traidora?”

La mayoría respondía no conocerla, muy pocos la vincularon con el espectro de La Llorona y otros tantos afirmaron haber escuchado de ella.