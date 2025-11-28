▲ En el centro, la rapera Nolay captada en Londres en 2005, en una imagen que forma parte de la muestra. Foto ©Sam White cortesía del recinto

Susana D. Zamorano

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 2

Uno de los conjuntos de edificios victorianos y modernos más destacados de Gran Bretaña aloja en sus cinco sedes exposiciones, encuentros, programas educativos, experiencias digitales, conservación e investigación, así como una colección en constante evolución de casi 3 millones de objetos que abarcan todas las disciplinas creativas, cifra que se incrementará a partir del próximo año con la apertura del V&A East Museum (Museo V&A Este).

Este nuevo espacio se unirá a los museos Victoria y Alberto (V&A), de South Kensington; Victoria y Alberto, de Dundee; Colección Wedgwood del V&A; Joven V&A, y el Almacén Este del V&A, cada uno con sus particulares características, pero con una misma misión: promover el diseño y la creatividad en todas sus formas, impulsar el conocimiento cultural e inspirar a creadores e innovadores del mundo.

El Museo V&A Este abrirá sus puertas con la exposición The Music is Black: A British Story (La música es negra: Una historia británica), que busca dejar constancia sobre cómo la música negra británica ha moldeado la cultura del Reino Unido, así como su impacto global, mediante una muestra que abarcará desde el año 1900 hasta la actualidad, la cual cuenta la historia de lucha y resiliencia de esa comunidad.

Esta exposición incluirá la guitarra de la infancia de la cantante, guitarrista y compositora británica Joan Armatrading, originaria del norte antillano; prendas de Little Simz, rapera y actriz británica, así como imágenes de los fotógrafos Jennie Baptiste, cuyo trabajo celebra la rica influencia cultural de las comunidades negras británicas en la música, la moda y la identidad juvenil, así como el de Dennis Morris, conocido por sus imágenes de Bob Marley y los Sex Pistols, y de Eddie Otchere, quien ha documentado la cultura juvenil underground británica, retratos que forman parte de la colección de la Galería Nacional del Retrato de Londres.

En el corazón de East Bank

Diseñado por los arquitectos O’Donnell+Tuomey, el Museo V&A Este abrirá sus puertas en East Bank, distrito cultural londinense en el Parque Olímpico Reina Isabel.