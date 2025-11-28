Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 6

Madrid. El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) exhibe en su puerta principal El esqueleto del cambio climático, una escultura de más de tres metros creada por Tangible Data que representa la evolución de las anomalías de temperaturas desde 1880 hasta 2024.

El museo detalló en un comunicado que la escultura permanecerá expuesta durante dos años con la finalidad de “unir el diseño, el arte, la ciencia y la tecnología para hacer tangible el cambio climático al transformar datos científicos en una experiencia visual y educativa”.

A partir de los datos de GISTEMP (Análisis de temperatura superficial del GISS)-NASA –que no son valores absolutos de grados, sino desviaciones respecto a la media del periodo base (1951-1980)– más de 60 piezas de hierro componen una estructura que imita un esqueleto y sus vértebras, cada una, en representación de una década. Sin embargo, la última no tiene costilla para invitar “al debate sobre el futuro no escrito del clima”.