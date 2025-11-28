Afp

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 6

París. Un misterioso pie fosilizado descubierto en Etiopía plantea la existencia de un ancestro del hombre poco conocido hasta ahora, contemporáneo de la especie de la famosa Lucy.

Hasta ahora, la especie de Lucy, el Australopithecus afarensis, era considerada el único ancestro del hombre que había vivido en esta región hace más de tres millones de años.

Sin embargo, este hallazgo de 2009 en Burtele, en el noreste de Etiopía, podría incluso poner en duda el estatus de Lucy como ancestro directo del Homo sapiens, según un estudio científico publicado en la revista Nature.

El pie encontrado no pertenece a la especie de Lucy, ya que posee un dedo oponible, similar a un pulgar, que permite agarrarse a las ramas de los árboles, como los monos.

Los científicos que descubrieron los huesos de esta extremidad dedujeron en 2015 la existencia de una especie hasta entonces desconocida de homínido, el Australopithecus deyiremeda, basándose en mandíbulas de aproximadamente 3.4 millones de años de antigüedad encontradas también en Burtele.

Hasta ahora, el equipo no pudo afirmar con certeza que los huesos de este “pie de Burtele” pertenecieron a esta nueva especie.

Pero en este estudio publicado en Nature, los científicos anuncian que nuevos fósiles, entre ellos una mandíbula con 12 dientes hallada en el lugar, muestran que el pie era de un Australopithecus deyiremeda.

“No tenemos ninguna duda de que el pie de Burtele pertenece a la misma especie que estos dientes y esta mandíbula”, explicó a Afp el principal autor del estudio, Yohannes Haile-Selassie, de la Universidad de Arizona.

¿Ancestro del Homo sapiens?

Los investigadores descubrieron nuevos indicios de un vínculo entre esta especie y el Homo sapiens.

Un escáner de los dientes descubiertos sugiere que el Australopithecus deyiremeda era más primitivo que su pariente Lucy, según el estudio. Su dieta se componía principalmente de hojas, frutas y nueces provenientes de los árboles.

Su dedo gordo del pie, prensil, también sugiere que este pariente del Homo sapiens pasaba más tiempo en los árboles.