▲ Este año, floricultores de Xochimilco y Tláhuac rompieron récord al alcanzar una producción de 1.8 millones de ejemplares de flor de nochebuena. Foto Mara Ximena Pérez

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 33

Cultivadas por 216 floricultores, principalmente de las zonas chinamperas de Xochimilco y Tláhuac, en unas 30 hectáreas de invernaderos y viveros, miles de plantas de nochebuena –conocida en náhuatl como cuetlaxóchitl– se alinean por tamaños y tonos que van desde el rojo, amarillo, rosa o incluso salpicadas en una mezcla, anunciando la llegada de las fiestas decembrinas.

Este año se obtuvo una producción récord de 1.8 millones de plantas de nochebuena, que serán expendidas durante la temporada navideña en diversos puntos de la Ciudad de México, señaló la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, durante el inicio de la temporada de nochebuenas 2025 en el puente de Urrutia, en Caltongo, Xochimilco, encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Detalló que por medio del programa Altépetl Bienestar se destinaron 5.4 millones de pesos para apoyar a los chinamperos y fortalecer la floricultura, a fin de que “la ganancia vaya directamente a las productoras y los productores de la tierra”. En el vivero Los Girasoles, Concepción Velasco compartió haber sembrado alrededor de 30 mil nochebuenas, las cuales obtuvo a partir de pequeños cortes realizados a una plántula.

Detrás de cada planta, José Luis García, productor con una trayectoria de casi 60 años, detalló que “existe mucho esfuerzo físico y económico”, pues la producción tarda cerca de 10 meses hasta lograr las primeras ventas. “La nochebuena llega en marzo, abril y mayo, y sale hasta diciembre… le vamos sacando, como comúnmente se dice, los hijitos”, explicó.