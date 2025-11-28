▲ Los muros metálicos que obstaculizan el tránsito en el Centro Histórico no impiden que comerciantes ambulantes extiendan su mercancía en la zona. Foto Elba Mónica Bravo

Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 33

A partir de este viernes y hasta enero de 2026, las calles del primer cuadro de la Ciudad de México se verán con un mayor número de vendedores ambulantes con motivo de los permisos que autorizarán las autoridades capitalinas por los festejos de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes, aseguraron comerciantes instalados en la Alameda Central y en la explanada de la estación Pino Suárez del Metro.

Los vendedores ubicados a la salida de la estación de Metro, de la que para salir a la avenida Pino Suárez hay que caminar en medio de un laberinto de puestos semifijos y por el que es difícil caminar sin obstáculos, aseguraron que podrán ocupar cualquier espacio y que ya no será necesario dejar de instalarse los martes.

Personas procedentes de Colombia, Venezuela y Haití, que dijeron vivir en Ecatepec, Valle de Chalco e Iztapalapa, señalaron que “ya nos dieron el permiso de ponernos en cualquier parte, hasta en la banqueta”, a partir del primero de diciembre, mientras ofrecen a los clientes productos diversos, en su mayoría procedentes de China.

Bolsas, mochilas, tenis y ropa, pirata o clonada, marcada con etiquetas y logotipos de marcas como Karl Lagerfeld, Steve Madden, Coach, Michael Kors y Tommy Hilfiger se ofrecen a precios que van de 100 a 350 pesos.

A pesar de que no hay un anuncio oficial de que el ambulantaje puede ocupar la vía pública, los operativos de reordenamiento no se desplegaron; al contrario, algunos elementos de la Policía Bancaria e Industrial, ataviados con chaleco amarillo con la leyenda “Policía Metro”, aprovecharon la tarde de ayer para comprar bolsas de mano por 130 pesos.