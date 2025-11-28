Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 33
A partir de este viernes y hasta enero de 2026, las calles del primer cuadro de la Ciudad de México se verán con un mayor número de vendedores ambulantes con motivo de los permisos que autorizarán las autoridades capitalinas por los festejos de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes, aseguraron comerciantes instalados en la Alameda Central y en la explanada de la estación Pino Suárez del Metro.
Los vendedores ubicados a la salida de la estación de Metro, de la que para salir a la avenida Pino Suárez hay que caminar en medio de un laberinto de puestos semifijos y por el que es difícil caminar sin obstáculos, aseguraron que podrán ocupar cualquier espacio y que ya no será necesario dejar de instalarse los martes.
Personas procedentes de Colombia, Venezuela y Haití, que dijeron vivir en Ecatepec, Valle de Chalco e Iztapalapa, señalaron que “ya nos dieron el permiso de ponernos en cualquier parte, hasta en la banqueta”, a partir del primero de diciembre, mientras ofrecen a los clientes productos diversos, en su mayoría procedentes de China.
Bolsas, mochilas, tenis y ropa, pirata o clonada, marcada con etiquetas y logotipos de marcas como Karl Lagerfeld, Steve Madden, Coach, Michael Kors y Tommy Hilfiger se ofrecen a precios que van de 100 a 350 pesos.
A pesar de que no hay un anuncio oficial de que el ambulantaje puede ocupar la vía pública, los operativos de reordenamiento no se desplegaron; al contrario, algunos elementos de la Policía Bancaria e Industrial, ataviados con chaleco amarillo con la leyenda “Policía Metro”, aprovecharon la tarde de ayer para comprar bolsas de mano por 130 pesos.
Aún no hay notificación
Un elemento de la Policía Auxiliar que realizaba vigilancia en la Alameda Central dijo que en los días recientes no se han emprendido acciones de retiro de vendedores, y que aún no ha sido notificado de que empezará la romería por los festejos de Fin de Año.
No obstante, expresó que en el parque, que desde hace meses es ocupado por tendederos de ropa y con varios espacios del piso con mosaicos rotos o con grasa, los puestos ambulantes “se verán más porque a partir de diciembre ya tienen permiso; de hecho, ya no se van a mover porque prácticamente ya terminó noviembre”.
En un recorrido por la zona se observó que la mayoría de los carritos de elotes, hot dogs y tacos, que tienen tanques de gas LP, no cumplen con la colocación del tapete y el extintor para evitar posibles accidentes.
En tanto, la tarde de ayer, trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios comenzaron a retirar las vallas metálicas que blindaron desde la tarde del domingo Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la zona conocida como los arcos, donde su encuentran los establecimientos de joyerías.
El muro de metal no impidió que los ambulantes ocuparan la tarde de ayer el Zócalo para extender su mercancía en el piso.