Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 32
Agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) detuvieron a Jorge Antonio Calderón, El Goofy, identificado como el presunto autor intelectual del homicidio del abogado David Cohen Sacal y padre de Donovan Calderón, joven que terminó por disparar el arma de fuego que le quitó la vida al litigante el 13 de octubre pasado en las inmediaciones de la Ciudad Judicial.
Policías de Investigación de la FGJ cumplieron con la orden de aprehensión en su contra en la colonia Del Gas, alcaldía Azcapotzalco, donde se ocultaba, y lo trasladaron al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, que definirá su situación jurídica.
Se espera que este viernes sea presentado ante un juez de control de la Unidad Judicial 12, para que enfrente su primera audiencia.
La investigación de la FGJ refiere que El Goofy planeó, coordinó y apoyó a los jóvenes Héctor y Donovan, quienes fueron los autores materiales del crimen en contra de Cohen Sacal aquel día, cuando el penalista salía de la Ciudad Judicial, ubicada en la colonia Doctores.
En la investigación también quedó asentado que horas antes de que se perpetrara el homicidio, se realizó una reunión en casa de El Goofy, quien presuntamente se encontraba acompañado de otro familiar y Donovan. Este último salió a bordo de una motocicleta para recoger a Héctor Hernández Escartín hasta la colonia Doctores para cometer el crimen.
Una vez que vieron salir a la víctima, Héctor y Donovan lo atacaron, pero fue el disparo que hizo el segundo el que terminó por matar al otrora abogado de Billy Álvarez.
El día de los hechos, Héctor fue detenido por un agente de la PDI, quien lo lesionó de un disparo de arma de fuego. Mientras Donovan alcanzó a escapar hacia el oriente de la capital, donde se ocultó.
El 18 de octubre, durante la audiencia inicial, Héctor aceptó haber participado en el crimen del abogado David Cohen sin saber a lo que se enfrentaba, pues su precaria situación económica lo llevó a recibir dinero en varias ocasiones de las mismas personas que lo involucraron en el crimen.
Ambos jóvenes fueron vinculados a proceso por el asesinato del abogado, a la espera de que concluya la investigación complementaria.