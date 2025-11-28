Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025

Agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) detuvieron a Jorge Antonio Calderón, El Goofy, identificado como el presunto autor intelectual del homicidio del abogado David Cohen Sacal y padre de Donovan Calderón, joven que terminó por disparar el arma de fuego que le quitó la vida al litigante el 13 de octubre pasado en las inmediaciones de la Ciudad Judicial.

Policías de Investigación de la FGJ cumplieron con la orden de aprehensión en su contra en la colonia Del Gas, alcaldía Azcapotzalco, donde se ocultaba, y lo trasladaron al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, que definirá su situación jurídica.

Se espera que este viernes sea presentado ante un juez de control de la Unidad Judicial 12, para que enfrente su primera audiencia.

La investigación de la FGJ refiere que El Goofy planeó, coordinó y apoyó a los jóvenes Héctor y Donovan, quienes fueron los autores materiales del crimen en contra de Cohen Sacal aquel día, cuando el penalista salía de la Ciudad Judicial, ubicada en la colonia Doctores.

En la investigación también quedó asentado que horas antes de que se perpetrara el homicidio, se realizó una reunión en casa de El Goofy, quien presuntamente se encontraba acompañado de otro familiar y Donovan. Este último salió a bordo de una motocicleta para recoger a Héctor Hernández Escartín hasta la colonia Doctores para cometer el crimen.