Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 31

El Gobierno de la Ciudad de México prevé otorgar un incremento de 7.5 por ciento a las 16 alcaldías para el próximo año, informaron fuentes cercanas.

Antes de la presentación del paquete presupuestal 2026 este viernes, las diversas entidades que forman la administración pública local conocieron el techo presupuestal asignado por la Secretaría de Administración y Finanzas.

Por ejemplo, la alcaldía Cuauhtémoc recibirá 4 mil 463 millones de pesos; Azcapotzalco, 2 mil 642 millones de pesos, e Iztapalapa , 7 mil 773 millones de pesos.

En tanto, para el Congreso de la Ciudad de México se propuso una previsión de gasto de mil 886 millones 307 mil 510 pesos, lo que representa un incremento de 6.8 por ciento respecto de 2025.

Esta cifra es lejana respecto del anteproyecto de presupuesto en el que el Legislativo solicitó un incremento de 22 por ciento, que representa más de 2 mil 164 millones de pesos.

Hasta el momento las alcaldías gobernadas por Morena han solicitado al Congreso local aumentos de recursos que oscilan entre 11 y 15 por ciento más que este año; en contraste, las alcaldías de oposición Benito Juárez y Cuauhtémoc pidieron 22 y 85 por ciento respectivamente; con excepción de Coyoacán, gobernada por el panista Giovani Gutiérrez, quien pidió 10 por ciento.