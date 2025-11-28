▲ La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que el Congreso de la Ciudad de México esté integrando una comisión para investigar “cómo fue que se generó la violencia el 15 de noviembre en el Zócalo”. Foto La Jornada

Alma E. Muñoz, Alonso Urrutia y Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 31

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, respaldaron que el Congreso capitalino investigue quiénes están atrás de los grupos de choque que generaron violencia durante la marcha de la generación Z el 15 de noviembre pasado.

La titular del Ejecutivo federal resaltó que el Congreso capitalino está integrando una comisión para “investigar cómo fue que se generó la violencia el 15 de noviembre en el Zócalo, y de ahí viene esa información que están dando a conocer”.

De su lado, Brugada dijo que “le tocará a la fiscalía investigar más”, después de que diputados locales de Morena señalaron al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, como el responsable.

“Lo que sucedió ese día, coincido con los diputados en esa información, es que fue financiada por grupos con nombre y apellido”, sostuvo en la conferencia de prensa presidencial.

Agregó que se planteó “quienes están atrás del bloque negro, partido político, personajes y cómo es que convocaron a gente de diversos lugares”.

Manifestó que “seguramente la fiscalía” tendrá que continuar la investigación que realice la comisión legislativa sobre esos hechos de violencia.

“Como dijimos, fue una movilización que tuvo una convocatoria; aquí en la ciudad siempre va a haber libertad de expresión, venga de donde venga, pero lo importante es que no haya violencia”, reiteró.

Mientras, en el Congreso de la Ciudad de México, la bancada de Morena acusó a la oposición de reventar la sesión en la que se pretendía solicitar a la Fiscalía General de la República y a su homóloga capitalina iniciar una investigación en contra del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, por presuntamente haber pagado a porros para provocar actos de violencia en la marcha de la generación Z.