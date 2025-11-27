Editor Ricardo Guzmán Wolffer

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 34

“La importancia de la medicina forense en la traumatología ocular” de Javier Grandini González (Edit. IPN, México, 2013) La medicina legal es una disciplina técnica que alcanza todas las áreas periciales. La oftalmología tiene un lugar destacado por los traumatismos propios de los órganos visuales, quizás uno de los sentidos más valorados en esta era de la información visual. El libro de Gandini acomoda el marco legal para recibir las distintas afectaciones que se pueden dar en los ojos, derivadas de eventos criminales y el impacto que puede tener en disposiciones laborales; amén de establecer los cuidados inmediatos a la lesión. Un libro útil e intemporal.