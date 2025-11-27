Jared Laureles

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 17

En medio de la huelga que estalló hace casi dos meses en el Nacional Monte de Piedad (NMP), Rafael Humberto del Río Aguirre dejará la dirección el 30 de noviembre, luego de renunciar, informó la institución.

Si bien el patronato agradeció su gestión, también reconoció que el NMP atraviesa un “momento complejo” por la huelga en las más de 300 sucursales de empeño.

Tras casi 11 meses de encabezar la institución y con su salida, el Monte de Piedad puntualizó que los integrantes del patronato asumirán temporalmente la supervisión para asegurar la continuidad de los programas, la atención a beneficiarios y el logro de objetivos estratégicos.

Del Río Aguirre asumió la dirección general en enero de este año con la finalidad de empezar un proyecto de transformación, el cual resultó en una mejor dinámica comercial, mayor eficiencia financiera y una gestión de datos más robusta para la toma de decisiones.