César Arellano e Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 17

Dos efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que realizaban labores de inteligencia e investigación de campo para la prevención del delito y la desarticulación de células criminales en el estado de Jalisco están en calidad de no localizados.

La corporación informó que el martes los agentes se dirigían hacia Guadalajara a bordo de un vehículo oficial, pero se perdió comunicación con ellos.

“Como resultado del seguimiento a la ruta que llevaban, la unidad fue localizada abandonada en la zona de Paseo de Los Virreyes, en el municipio de Zapopan.”

La dependencia federal señaló que mantiene comunicación permanente con las autoridades de Jalisco y trabaja de manera coordinada con las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y Guardia Nacional a fin de ejecutar todas las acciones necesarias para localizarlos, privilegiando en todo momento su integridad y seguridad.