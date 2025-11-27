César Arellano e Ivan Evair Saldaña

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 17

Como parte de los resultados obtenidos ayer de la Operación Frontera Norte, en El Sauz, Chihuahua, efectivos federales detuvieron a cuatro personas a las que les aseguraron 27 mil litros de hidrocarburo y un tractocamión cisterna.

En Badiraguato, Culiacán y Cosalá, Sinaloa, fueron localizadas e inhabilitadas 15 áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, fueron decomisados 17 mil 195 litros de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina, cuatro reactores de síntesis orgánica y cuatro condensadores. Por estas acciones, la afectación económica a la delincuencia organizada es de 349 millones de pesos.

También en el mismo municipio fueron capturadas dos personas con 200 pastillas de fentanilo, 50 mil dólares americanos y un vehículo.

Mientras, en Guaymas, Sonora, fue detenida una persona y se le confiscaron 25 dosis de mariguana y dos de crystal.

En Hermosillo, los agentes encontraron siete armas de fuego, tres cargadores, 981 cartuchos, 80 dosis de cocaína, 17 de mariguana, al tiempo que aseguraron un inmueble y dos vehículos, uno con reporte de robo.