Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 17
Como parte de los resultados obtenidos ayer de la Operación Frontera Norte, en El Sauz, Chihuahua, efectivos federales detuvieron a cuatro personas a las que les aseguraron 27 mil litros de hidrocarburo y un tractocamión cisterna.
En Badiraguato, Culiacán y Cosalá, Sinaloa, fueron localizadas e inhabilitadas 15 áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, fueron decomisados 17 mil 195 litros de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina, cuatro reactores de síntesis orgánica y cuatro condensadores. Por estas acciones, la afectación económica a la delincuencia organizada es de 349 millones de pesos.
También en el mismo municipio fueron capturadas dos personas con 200 pastillas de fentanilo, 50 mil dólares americanos y un vehículo.
Mientras, en Guaymas, Sonora, fue detenida una persona y se le confiscaron 25 dosis de mariguana y dos de crystal.
En Hermosillo, los agentes encontraron siete armas de fuego, tres cargadores, 981 cartuchos, 80 dosis de cocaína, 17 de mariguana, al tiempo que aseguraron un inmueble y dos vehículos, uno con reporte de robo.
En otras acciones coordinadas del gabinete de seguridad, se hicieron detenciones, cateos, decomisos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en cuatro entidades, entre ellas Michoacán, donde personal de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de Seguridad y Protección Ciudadana, policía estatal y municipal detuvieron a una persona, decomisaron 5 mil kilos y 19 mil 600 litros de sustancias químicas y un tractocamión acoplado a una caja seca.
En Quintana Roo, marinos, soldados, agentes de la Guardia Nacional y de la fiscalía estatal aprehendieron a una persona, a quien incautaron seis armas largas, cuatro cortas, 41 cargadores, 229 cartuchos, 29 dosis de cocaína, un vehículo y siete teléfonos celulares.
Asimismo, en La Paz, en Valle de Ciudad Constitución, Baja California, fueron detenidas tres personas, les aseguraron armamento y un vehículo.
Por ultimo, en Córdoba, Veracruz, los uniformados federales atraparon a una persona, decomisaron un arma corta, un cargador, seis cartuchos y 40 dosis de diferentes drogas.