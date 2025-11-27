▲ Rocha Cantú está en medio de la polémica que generaron el concurso y el triunfo de Fátima Bosch, cuyo padre es su amigo. Foto Ap

Iván Evair Saldaña y César Arellano

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 17

Un juez federal libró órdenes de aprehensión en contra de 13 personas, entre ellas Raúl Rocha Cantú, dueño de la mitad de franquicias de Miss Universo, al ser acusadas de delincuencia organizada, narcotráfico, huachicol y tráfico de armas; sin embargo, el empresario se acogió a un criterio de oportunidad de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, es decir, será testigo colaborador.

La Fiscalía General de la República (FGR) responsabiliza al empresario de tener vínculos con integrantes de las organizaciones criminales la Unión Tepito y el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Una de las 13 personas imputadas fue detenida hace poco: Mari Carmen Ramírez, La Fiscal, quien era funcionaria federal involucrada en dichos delitos.

Sin embargo, de acuerdo con la causa penal 495/2025, entre las órdenes de aprehensión que se giraron el 15 de noviembre están la de Jacobo Reyes Yaicob, El Lic o El Licenciado; Jorge Alberts o Jorge Enrique Alberts, Yoryi o Licenciado; Alejandro Jacob Álvarez, Ale; Daniel Roldán, alias El Inge o Dani; Sergio Hurtado, Hurtado o Ingeniero Hurtado; Paul Manrique o Paul Manríquez, Paul o Comandante; Diego Adrián Mendoza, Raúl Rocha, Sergio Abraham Lara, Lara, Elizabeth Muzquiz, Jeny Guzmán y Jorge Alberto Gallegos, Gallegos.

La FGR aún no se ha expresado sobre el criterio de oportunidad al que se acogió Rocha Cantú. En una tarjeta informativa difundida ayer, la institución únicamente señaló que en el caso de Raúl R “esta fiscalía manifiesta que, en el procedimiento correspondiente, se están obteniendo datos fundamentales que permitirán al Ministerio Público Federal continuar y ahondar en esta investigación.

“La situación jurídica de dicho individuo se podrá dar a conocer en cuanto los elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza”, señaló.

La FGR agregó que informará con precisión una vez que se ejecuten las órdenes de aprehensión pendientes y se realicen las audiencias públicas ante jueces federales.