Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 16

Ante la denuncia de una ex candidata a jueza de distrito por presuntos actos de un compañero de trabajo que podrían constituir violencia política contra las mujeres en razón de género, no hubo acuerdo en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); al contrario, se abrió un largo debate sobre los alcances y la protección a las víctimas.

Compartieron el criterio del ponente Gilberto Batiz (magistrado presidente) sus colegas Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, de no aplicar sanciones para este asunto en específico; en contra se manifestaron Reyes Rodríguez, Claudia Valle y Mónica Soto.

Frente al empate, Batiz no aplicó el voto de calidad; optó por hacer otro proyecto y presentarlo a sus colegas. Señaló que las expresiones no cumplían con el parámetro de la guía establecido para estos asuntos, al no existir impacto material en la candidatura ni elementos de género.

A su vez, Soto destacó que ese tribunal tiene 16 días de activismo contra la violencia de género, y los juzgadores deberían aplicar criterios con perspectiva de género.