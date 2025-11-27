▲ Los médicos condecorados, a los costados de la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo (centro). Foto Marco Peláez

Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 16

El Senado entregó los reconocimientos Dr. Jesús Kumate Rodríguez 2024 y 2025 a Gabriela Borrayo Sánchez y Simón Barquera Cervera, respectivamente, por su trabajo y servicio a la salud de la población, en ceremonia solemne.

En su intervención, Borrayo Sánchez recordó que hace 10 años promovió en el IMSS el protocolo de urgencias Código Infarto. La mortalidad nacional era cercana a 29 por ciento y con esa implementación se redujo a 7 por ciento, lo que significó un decremento de 68 por ciento, índice cercano al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Puntualizó que aunque se han salvado muchas vidas con esa norma, es necesario que tenga carácter universal como derecho constitucional para disminuir los fallecimientos por males cardiovasculares.

Agregó que se requieren políticas públicas que fortalezcan su implementación para mejorar el diagnóstico y traslados oportunos, prevenir los factores de riesgo y optimizar el acceso a tratamientos médicos.

En tanto, Barquera Cervera señaló que después de dos décadas de generación de evidencia mundial se ha encontrado que es incuestionable el daño a la salud que causan los refrescos y alimentos ultraprocesados.

El impuesto a las bebidas azucaradas, el etiquetado de advertencia, la restricción de la publicidad dirigida a los niños y la prohibición de la venta de productos ultraprocesados en escuelas, entre otras medidas regulatorias, dijo, protegen a la población y generan importantes beneficios, por lo que deben defenderse y fortalecerse de manera progresiva.