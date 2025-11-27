Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 16

Los productos ultraprocesados han desplazando las dietas tradicionales en todo el mundo y se han convertido en uno de los principales motores de la pandemia de enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación, señalaron expertos en nutrición y políticas de salud pública.

Al presentar la serie Alimentos ultraprocesados y salud humana, publicada en la revista The Lancet, alertaron sobre el poder político y económico de las grandes trasnacionales, que emplean las siguientes estrategias para preservar sus intereses: cabildeo, financiamiento político, infiltración gubernamental y litigios, promoción de modelos de gobernanza favorables a sus empresas, autorregulación, así como organizaciones fachada para fines sociales, académicos y de manipulación.

En videoconferencia de prensa integrantes de organizaciones, entre ellas, la Comunidad de Práctica Latinoamérica y Caribe Nutrición y Salud; Núcleo de Investigaciones Epidemiológicas en Nutrición y Salud, de la Universidad de Sao Paulo; Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, de la Universidad de Chile; el Instituto Nacional de Salud Pública, de la Secretaría de Salud, y El Poder del Consumidor, destacaron que se enfrenta uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial.