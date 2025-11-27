Secretaría de Gobernación recibe a comitiva
Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 15
Integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (Anuee) protestaron ayer frente a la Secretaría de Gobernación, donde cerraron el paso vehicular sobre la avenida Bucareli, al tiempo que una comitiva ingresó a la dependencia federal en busca de respuesta a sus demandas para condonar altos cobros por adeudos de sus integrantes.
Luego de sostener tres mesas de trabajo con representantes de la Comisión Nacional de Ener-gía, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), acordaron que las autoridades federales “respetarán” a los integrantes de la agrupación y no les realizarán cortes a la energía eléctrica, sostuvo Juan Luis González, coordinador nacional de la Anuee.
“Se logró el respeto, el evitar el corte arbitrario o desmantelamiento del servicio de los integrantes de nuestra organización, siempre y cuando cumplamos con nuestro escrito inicial de queja ante Profeco”, explicó.
González afirmó que hubo trabajadores de la CFE que no res-petaron la queja y realizaron cortes al servicio eléctrico en sema-nas pasadas.
Antes del mediodía arribaron en al menos seis autobuses y algunas camionetas y cerraron la circulación en dos vialidades alrededor de la Secretaría de Gobernación durante casi ocho horas antes de re-tirarse. Adelantaron que las quejas por los adeudos y cobros excesivos se analizarán en futuras reuniones con las mismas autoridades.