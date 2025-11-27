Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 15

Integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (Anuee) protestaron ayer frente a la Secretaría de Gobernación, donde cerraron el paso vehicular sobre la avenida Bucareli, al tiempo que una comitiva ingresó a la dependencia federal en busca de respuesta a sus demandas para condonar altos cobros por adeudos de sus integrantes.

Luego de sostener tres mesas de trabajo con representantes de la Comisión Nacional de Ener-gía, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), acordaron que las autoridades federales “respetarán” a los integrantes de la agrupación y no les realizarán cortes a la energía eléctrica, sostuvo Juan Luis González, coordinador nacional de la Anuee.