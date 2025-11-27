▲ Seis grupos de taxistas se quejaron por el trato privilegiado a las grandes empresas, mientras a ellos les bloquearon sus casetas sin previo aviso. Foto Alfredo Domínguez Noriega

César Arellano García

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 15

Operadores de seis empresas de taxis autorizados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) protestaron en la terminal 2 por la distribución inequitativa de los puntos de venta de boletos.

Recorrieron los ambulatorios y realizaron una caravana vehicular en inmediaciones de la terminal 1 para exigir la destitución del titular de la Subdirección de Supervisión de Transportación Terrestre del AICM, capitán Alfonso Magallanes Casas, a quien acusaron de bloquear las cajas de cobro de manera “arbitraria” y sin previo aviso, lo que ha disminuido 30 por ciento sus ingresos, afectando la economía de los trabajadores y de sus familias.

Entre los perjudicados se encuentran Taxi Ride, Casa Day, Transformadora de Movilidad, Sitio 300, Pro Taxi y Pista Plus, que en su con-junto operan 600 vehículos de los mil 800 que prestan el servicio en el aeropuerto capitalino.

Indicaron que de 11 empresas de taxis que hay en el AICM, las autoridades aeroportuarias benefician principalmente a los sitios Nueva Imagen, Aerotaxi, Yellow Cab y Porto Taxi, a los cuales otorgaron 20 “cajas” de venta y a los demás una por permisionario, aunque a Sitio 300 le asignaron cuatro.

“También protestamos porque Miguel Ángel Téllez Estrada, ex subdirector de la terminal 1 en la administración de Felipe Calderón, está orquestando una nueva división, ya que cabildea permisos administrativos en la Dirección General de Autotransporte Federal, violando la Ley de Competencia Económica. Asimismo, denunciamos arreglos para la asignación, ubicación e instalación de cajas expendedoras de boletos en total desigualdad”, reiteró Homero Pantoja, de Pro Taxi.