Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 14
Estudiantes de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) denunciaron que, pese al acuerdo con las autoridades educativa de que ayer habría una mesa de negociación para abordar 10 demandas faltantes, “llegaron sin nada y riéndose de lo que solicitamos como puntos extras al pliego petitorio. Aseguraron que faltábamos al respeto a todo lo logrado tras acusarnos de que reaccionábamos desde las emociones”.
Asimismo, rechazaron que los avances alcanzados sean resultado únicamente de la disposición de las autoridades, cuando “ha sido un logro del movimiento estudiantil, porque no fue una concesión que nos regalaron”.
Destacaron que la entrega del plantel este 1º de diciembre es una idea que aún “no ha sido discutida, y mucho menos aprobada por la asamblea estudiantil”, por lo que no se ha concretado ningún acuerdo para retomar las actividades.
Voceros del movimiento estudiantil indicaron que el director general de Educación Normal y Actualización del Magisterio, Eugenio Aurelio López, aseguró que por instrucciones del titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, Luciano Concheiro, “no puede firmar nada que no estuviera incluido en el plie-go petitorio”.
Agregaron que el director de la BENM, Roberto Renato Jiménez, afirmó que la comunidad estudiantil “incurre en una actitud de confrontación, cuando tendríamos que apegarnos a una ‘cultura de la paz’”.
Estudiantes de la UPN recurren al Legislativo
En tanto, alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) bloquearon los accesos a la Cámara de Diputados y la avenida Eduardo Molina para exigir que una comisión de legisladores los atendiera, a casi un mes del estallamiento de un paro de labores.
Los jóvenes inconformes fueron recibidos por un grupo de diputados, a quienes solicitaron una cita con los integrantes de la Comisión de Educación para abordar la situación que enfrenta la universidad tras el desconocimiento, por parte de la comunidad estudiantil, de su rectora Rosa María To-rres Hernández.