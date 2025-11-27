Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 14

Estudiantes de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) denunciaron que, pese al acuerdo con las autoridades educativa de que ayer habría una mesa de negociación para abordar 10 demandas faltantes, “llegaron sin nada y riéndose de lo que solicitamos como puntos extras al pliego petitorio. Aseguraron que faltábamos al respeto a todo lo logrado tras acusarnos de que reaccionábamos desde las emociones”.

Asimismo, rechazaron que los avances alcanzados sean resultado únicamente de la disposición de las autoridades, cuando “ha sido un logro del movimiento estudiantil, porque no fue una concesión que nos regalaron”.

Destacaron que la entrega del plantel este 1º de diciembre es una idea que aún “no ha sido discutida, y mucho menos aprobada por la asamblea estudiantil”, por lo que no se ha concretado ningún acuerdo para retomar las actividades.

Voceros del movimiento estudiantil indicaron que el director general de Educación Normal y Actualización del Magisterio, Eugenio Aurelio López, aseguró que por instrucciones del titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, Luciano Concheiro, “no puede firmar nada que no estuviera incluido en el plie-go petitorio”.