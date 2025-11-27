Andrea Becerril, Georgina Saldierna, Alma Muñoz y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 14

Morena y sus aliados impusieron ayer su mayoría calificada en el Senado para ratificar a 20 magistrados de salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum, en medio de críticas de la oposición, la cual consideró que son funcionarios ligados al gobierno de la 4T.

La votación final fue de 32 votos en contra y 66 a favor de Morena, PT y PVEM, justo las dos terceras partes requeridas por la Constitución, y hubo incluso inconformidad de los senadores morenistas Guadalupe Chavira y Heriberto Marcelo Aguilar, quienes en tribuna se manifestaron contra de la ratificación de Miguel Ernesto Pompa Corella, ex funcionario en Sonora.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, solicitó que la votación para ratificar a Pompa Corella fuera por separado, pero el bloque de la 4T lo rechazó.

Otro de los magistrados cuestionados por PAN, PRI y MC fue Yamil Villalba Villarreal, por su cercanía con Luisa María y Bertha Alcalde, dirigente de Morena y fiscal capitalina, respectivamente.

El panista Raymundo Bolaños se opuso también a la ratificación de Jorge Enrique Meza Gómez, ex jefe de oficina de la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto.