▲ Marcha del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez en demanda de verdad sobre la desaparición de los 43. Foto Marco Peláez

Jared Laureles, Emir Olivares y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 14

Al confirmar que hoy sostendrán una nueva reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos demandaron que la “voluntad política que ha referido en el discurso”, se traduzca en resultados concretos en las investigaciones para dar con el paradero de sus hijos.

En un mitin en el Hemiciclo a Juárez, al concluir la 134 marcha global por Ayotzinapa, los familiares subrayaron que a más de 11 años, siguen esperando una “respuesta contundente” para saber qué pasó con los estudiantes en la noche de Iguala, la del 26 de septiembre de 2014.

Cristina Bautista, madre de Benjamin Ascencio, señaló que la última vez que se reunieron con la jefa del Ejecutivo fue el 4 de septiembre pasado, antes del 11 aniversario de la desaparición forzada de los jóvenes.

Desde entonces, las autoridades no les han proporcionado mayor información sobre las indagatorias. “Sé que son capaces, mas no quieren darnos verdad porque lo que quieren es administrar la investigación, que vayamos muriendo en el camino, que nosotros ya no podamos venir por la edad, que nos va cayendo encima”, reprochó Emiliano Navarrete, padre del normalista José Ángel.