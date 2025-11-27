Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 14
Al confirmar que hoy sostendrán una nueva reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos demandaron que la “voluntad política que ha referido en el discurso”, se traduzca en resultados concretos en las investigaciones para dar con el paradero de sus hijos.
En un mitin en el Hemiciclo a Juárez, al concluir la 134 marcha global por Ayotzinapa, los familiares subrayaron que a más de 11 años, siguen esperando una “respuesta contundente” para saber qué pasó con los estudiantes en la noche de Iguala, la del 26 de septiembre de 2014.
Cristina Bautista, madre de Benjamin Ascencio, señaló que la última vez que se reunieron con la jefa del Ejecutivo fue el 4 de septiembre pasado, antes del 11 aniversario de la desaparición forzada de los jóvenes.
Desde entonces, las autoridades no les han proporcionado mayor información sobre las indagatorias. “Sé que son capaces, mas no quieren darnos verdad porque lo que quieren es administrar la investigación, que vayamos muriendo en el camino, que nosotros ya no podamos venir por la edad, que nos va cayendo encima”, reprochó Emiliano Navarrete, padre del normalista José Ángel.
Isidoro Vicario, quien forma parte del equipo legal que acompaña a los padres, señaló que esperan que el gobierno federal presente avances “sustanciales” de los análisis científicos a los que se comprometieron las autoridades y no se dejen las líneas de investigación que demandan las familias.
Las madres y padres de los 43 normalistas insistieron en que se retome la intervención de llamadas telefónicas del Ejército sobre el traslado de 17 estudiantes de Barandillas a las afueras de Iguala, así como de los 800 folios en su poder y que tendrían información importante para el caso.
El de hoy será el sexto encuentro entre ellos y la mandataria en poco más de un año de gobierno. La cita es a las 16:30 horas.
Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, los normalistas fueron atacados, detenidos y desaparecidos de manera forzada por elementos de policías municipales en acciones en las que también participaron las fuerzas armadas.
Desde entonces, las familias han emprendido una larga lucha por la presentación con vida de los jóvenes, el acceso a la verdad, la reparación del daño y la justicia.