Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 12

El gobierno federal publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación el Programa Sectorial de Bienestar 2025-2030, documento rector que establece la ruta de la política social para el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El eje central de este plan radica en la profundización de los programas sociales con metas específicas para 2030, donde destaca el objetivo de que 7 millones 676 mil 840 personas adultas mayores se encuentren en una situación clasificada como no pobre y no vulnerable.

A dicha cifra se suman las metas de lograr que un millón 907 mil 899 personas con discapacidad y un millón 379 mil 650 mujeres de 60 a 64 años alcancen también esa condición de bienestar.

El documento plantea que estas proyecciones no son aisladas, sino parte de una estrategia integral que incluye la atención a la salud y el combate a la pobreza rural.

El gobierno se ha propuesto que para el final de la administración, la cobertura de visitas domiciliarias a derechohabientes de Salud Casa por Casa alcance 95 por ciento. Asimismo, se proyecta que 1.78 millones de mexicanos salgan de la pobreza rural, lo que implicaría una reducción sustancial de la precariedad en las comunidades más alejadas del país.