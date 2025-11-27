Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 12
El gobierno federal publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación el Programa Sectorial de Bienestar 2025-2030, documento rector que establece la ruta de la política social para el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El eje central de este plan radica en la profundización de los programas sociales con metas específicas para 2030, donde destaca el objetivo de que 7 millones 676 mil 840 personas adultas mayores se encuentren en una situación clasificada como no pobre y no vulnerable.
A dicha cifra se suman las metas de lograr que un millón 907 mil 899 personas con discapacidad y un millón 379 mil 650 mujeres de 60 a 64 años alcancen también esa condición de bienestar.
El documento plantea que estas proyecciones no son aisladas, sino parte de una estrategia integral que incluye la atención a la salud y el combate a la pobreza rural.
El gobierno se ha propuesto que para el final de la administración, la cobertura de visitas domiciliarias a derechohabientes de Salud Casa por Casa alcance 95 por ciento. Asimismo, se proyecta que 1.78 millones de mexicanos salgan de la pobreza rural, lo que implicaría una reducción sustancial de la precariedad en las comunidades más alejadas del país.
Avances contra la pobreza
El Programa Sectorial de Bienestar 2025-2030 establece también líneas de acción para, entre otros puntos, mitigar la vulnerabilidad ante emergencias sociales o naturales, con una meta de cobertura de 16 por ciento de la población afectada para 2030.
Dentro del diagnóstico que sustenta este programa, se argumenta que los resultados obtenidos de 2018 a la fecha, periodo que abarca el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el inicio de la gestión de Sheinbaum Pardo, reflejan una transformación profunda en las condiciones sociales y económicas de México. Destaca que, gracias a la política de bienestar y el rompimiento con el modelo neoliberal, se logró que 13.4 millones de personas salieran de la pobreza. Este dato es presentado como la prueba de que el enfoque de transferencias directas y la universalidad de los apoyos funcionan no sólo como medidas de contención de la pobreza, sino como motores de desarrollo.
El texto enfatiza que se logró un avance significativo en la reducción de la pobreza y en la disminución de la desigualdad, y cita la reducción de brechas en los ingresos y la mejora en indicadores internacionales de felicidad y bienestar.