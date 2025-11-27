Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 12

Desde la tribuna del Senado, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, respondió a los opositores que los programas sociales “no son de ningún partido político”, sino del pueblo, y “se acabó el uso electoral” de los mismos que se hizo en el pasado.

Al responder a las críticas de legisladores de PAN, PRI y MC, que pusieron en duda los avances en la materia, resaltó que el hecho de que 13.4 millones de personas hayan salido de la pobreza “es un triunfo del pueblo y nuestra mayor satisfacción”.

Al comparecer para la glosa del primer Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de Bienestar agregó: “Viene lo mejor para México. Avanzamos con la fuerza del pueblo, construyendo justicia y bienestar para las futuras generaciones”.

En su segunda intervención, luego de que senadores del PAN y el PRI pusieron en duda la confiabilidad de la medición del descenso de la pobreza y sostuvieron que se trata sólo de propaganda, e insistieron en que hay un uso electoral de los programas de bienestar, la funcionaria les respondió que no permitiría mentiras.

“Terminó el tiempo neoliberal, donde la máxima era cada vez menos a la gente y más a los grupos de interés. Se acabó el tiempo de la minoría rapaz”, recalcó.

El priísta Ángel García sostuvo que hay opacidad en el uso de los recursos de bienestar y la panista Verónica Rodríguez señaló que las cifras no coinciden, porque el Coneval, que era una institución autónoma, desapareció y es imposible auditar los padrones.