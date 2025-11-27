Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 12

El Instituto Nacional Electoral (INE) puso a disposición un nuevo portal del Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones, presentado como una herramienta para fortalecer la transparencia hacia los comicios.

En esta plataforma, identificada en los promocionales como “la memoria estructurada del comportamiento político del país”, se podrán consultar –por ejemplo– elementos de participación ciudadana de un municipio en específico, la alternancia partidista en determinado sitio o los resultados de cada candidatura a lo largo de la historia, desde 1991 a la fecha.

Es “un mapa exacto de la voluntad ciudadana”, consideró la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, en un mensaje leído por su colega Norma de la Cruz, debido a que la ella no asistió al acto por motivos de salud e “indicaciones médicas de aislamiento”, señaló la secretaria ejecutiva del órgano, Claudia Espino.

Poderosa herramienta contra la desinformación

“Me dirijo a la ciudadanía, la verdadera propietaria de esta información. Vivimos tiempos en que la verdad se ve asediada por la desinformación y las narrativas sin sustento que intentan erosionar la confianza institucional. Ante la mentira, el mejor antídoto es el dato verificable; ante el rumor, la defensa es la evidencia. Este sistema de consulta es la herramienta más potente contra la desinformación electoral”, señaló Taddei.

El sistema reúne la memoria estadística de las elecciones desde 1991 a 2025 (elección judicial), con elementos como imágenes digitales (actas de escrutinio y cómputo), y la identificación de las candidaturas ganadoras tanto de cargos federales como locales, desde los datos específicos de todas las casillas instaladas.