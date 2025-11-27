Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 10
Morelia, Mich., Jorge Armando Gómez Sánchez, El Licenciado, considerado por las autoridades uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, rechazó ante un juez pertenecer al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y acusó haber sido víctima de tortura tras su detención, el pasado 18 de noviembre.
Lo anterior, durante la audiencia inicial en su contra, en la sala 2 del complejo judicial ubicado en el Centro de Integración para Adolescentes, en Morelia, Michoacán, la cual siguió de manera virtual desde el penal de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México, donde se encuentra recluido.
El Licenciado precisó que no conoce a ningún integrante del CJNG y que los agentes que lo arrestaron lo habrían amenazado con hacerle daño a su familia.
Relató, ante el juez Luis Fernando Díaz Parra, que fue arrestado en el barrio San Juan, Centro Histórico de Morelia, cuando se dirigía a un partido de futbol de su hijo.
Afirmó que tiene una “forma honesta de vivir” y refirió que es licenciado en ciencias de la comunicación y periodismo, además de haberse sido contratista de la CFE a partir de 2012, con una empresa dedicada a la construcción.
Agregó que en 2018 fue asesor de diputados federales en el Congreso de la Unión y que en 2024 inició obras públicas para el ayuntamiento de Santa Ana Maya, Michoacán, de donde es originaria su mamá.
Se espera que en las próximas horas el juzgador defina si vincula o no a proceso a El Licenciado, así como a siete policías municipales que fungían como escoltas de Carlos Manzo y están acusados del delito de “homicidio calificado, en comisión por omisión” en agravio del edil.