Ernesto Martínez y Marco Antonio Duarte

Corresponsal y especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 10

Morelia, Mich., Jorge Armando Gómez Sánchez, El Licenciado, considerado por las autoridades uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, rechazó ante un juez pertenecer al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y acusó haber sido víctima de tortura tras su detención, el pasado 18 de noviembre.

Lo anterior, durante la audiencia inicial en su contra, en la sala 2 del complejo judicial ubicado en el Centro de Integración para Adolescentes, en Morelia, Michoacán, la cual siguió de manera virtual desde el penal de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México, donde se encuentra recluido.

El Licenciado precisó que no conoce a ningún integrante del CJNG y que los agentes que lo arrestaron lo habrían amenazado con hacerle daño a su familia.

Relató, ante el juez Luis Fernando Díaz Parra, que fue arrestado en el barrio San Juan, Centro Histórico de Morelia, cuando se dirigía a un partido de futbol de su hijo.