A. Becerril, G. Saldierna, A. Muñoz y E. Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 10

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, acudió ayer por la mañana a Palacio Nacional, donde se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum. Al salir, no precisó el motivo de la visita. Sin embargo, cerca de las 5 de la tarde, la líder del Senado, Laura Itzel Castillo, citó a sesión para hoy, ante el desconcierto de muchos legisladores que seguían en el pleno.

La convocatoria fue inusual, ya que sólo sesionan martes y miércoles. De inmediato surgieron rumores, sobre todo porque ni los coordinadores de las demás fuerzas políticas ni los senadores de Morena saben el motivo de este llamado de última hora .