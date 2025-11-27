Política
Ver día anteriorJueves 27 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/27. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/“Encargo urgente” a Adán López/
A nterior
S iguiente
 
“Encargo urgente” a Adán López
 
Periódico La Jornada
Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 10

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, acudió ayer por la mañana a Palacio Nacional, donde se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum. Al salir, no precisó el motivo de la visita. Sin embargo, cerca de las 5 de la tarde, la líder del Senado, Laura Itzel Castillo, citó a sesión para hoy, ante el desconcierto de muchos legisladores que seguían en el pleno.

La convocatoria fue inusual, ya que sólo sesionan martes y miércoles. De inmediato surgieron rumores, sobre todo porque ni los coordinadores de las demás fuerzas políticas ni los senadores de Morena saben el motivo de este llamado de última hora .

Senadores guindas comentaron que López Hernández sólo les dijo que habrá sesión hoy porque deben sacar un “encargo urgente” de la Presidenta.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto