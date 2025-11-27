Emir Olivares y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 10

Es tiempo de sensibilidad, solidaridad y respeto para Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esto, luego que el senador por Morena, Gerardo Fernández Noroña, causó polémica e indignación por haber calificado de “ambiciosa y fascista” a la viuda del edil de ese municipio, Carlos Manzo, asesinado el pasado primero de noviembre.

En la mañanera de ayer se pidió la opinión de la mandataria en torno a las declaraciones del legislador de su partido, a lo que respondió:

“Creo, primero, que en estos casos hay que ser muy… Hay que respetar, primero. O sea, la esposa del alcalde, hoy alcaldesa de Uruapan, no está pasando por un momento fácil, acaba de perder a su esposo. Entonces, yo creo que en esa parte tiene que haber una sensibilidad, para empezar.”

El debate político, apuntó, “ya es otro tema. Pero creo que todo a su tiempo. Hay que ser solidarios, estés de acuerdo o no. Es mi opinión. Para lo político, ya habrá otros momentos”.

Sobre la detención de siete escoltas de Manzo, la jefa del Ejecutivo señaló que en un caso “tan relevante” como éste, prefiere que esa información sea aportada por la fiscalía del estado, que lleva las pesquisas, o por el gabinete de seguridad, que colabora en el proceso.

En otro momento de la conferencia, la Presidenta celebró que la marcha por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N) se realizara de forma pacífica. “Creo que hay un reconocimiento de que hay un gobierno que está trabajando por las mujeres. Y como vimos ayer (lunes), es un tema donde no hay diferencias, trabajamos juntos con todos los gobiernos de los estados. Y nuestro compromiso es seguir trabajando para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y qué bueno que fue pacífica (la movilización), que no hubo problemas.”