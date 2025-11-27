Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 8

El Comité de Ética de la Cámara de Diputados se estrenará con la revisión de una queja por acoso y violencia sexual contra Cuauhtémoc Blanco (Morena), por el beso que lanzó con la mano a la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez (PT), quien lo había llamado violentador.

El desplante ocurrió la tarde del martes, cuando el pleno conmemoraba el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ante el gesto burlón, la legisladora levantó su brazo derecho.

Ayer, al arrancar la sesión ordinaria, la diputada mixe pidió intervenir desde su curul para referirse “a un acto de acoso en este recinto”.

Refirió que fue objeto “de una forma de violencia simbólica y sexual, la simulación de un beso, un gesto que algunos intentan minimizar, pero que constituye una modalidad clara de acoso sexual. Lo grave no es sólo el acto en sí, que pretendió ridiculizarme, desautorizarme y recordarme que para algunos mi presencia política sigue siendo un espacio que creen tener derecho a invadir, sino la respuesta posterior”.