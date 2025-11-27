Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 8
El Comité de Ética de la Cámara de Diputados se estrenará con la revisión de una queja por acoso y violencia sexual contra Cuauhtémoc Blanco (Morena), por el beso que lanzó con la mano a la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez (PT), quien lo había llamado violentador.
El desplante ocurrió la tarde del martes, cuando el pleno conmemoraba el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ante el gesto burlón, la legisladora levantó su brazo derecho.
Ayer, al arrancar la sesión ordinaria, la diputada mixe pidió intervenir desde su curul para referirse “a un acto de acoso en este recinto”.
Refirió que fue objeto “de una forma de violencia simbólica y sexual, la simulación de un beso, un gesto que algunos intentan minimizar, pero que constituye una modalidad clara de acoso sexual. Lo grave no es sólo el acto en sí, que pretendió ridiculizarme, desautorizarme y recordarme que para algunos mi presencia política sigue siendo un espacio que creen tener derecho a invadir, sino la respuesta posterior”.
El beso simulado de Blanco, agregó, “lamentablemente reproduce patrones de revictimización por los medios de comunicación. Se trivializa la agresión, se normaliza la cosificación machista y se evidencia la falta de comprensión sobre el daño que este tipo de conducta genera”.
Resaltó que “la violencia simbólica no es un juego, el acoso sexual no es un malentendido y la revictimización no es una falta de empatía, es una forma de violencia que legitima a los agresores y silencia a las víctimas”.
Cruz exigió respeto, responsabilidad, que se reconozca la gravedad del gesto de Blanco “y que nunca más se intente justificar un acto de acoso bajo la sombra de la costumbre, la broma o la indiferencia”.
La presidenta de la Cámara, Kenia López Rabadán (PAN), dijo que la mesa directiva “recibe esta denuncia, esta queja” y precisó que, con la intervención de la diputada oaxaqueña, el asunto se remitió al Comité de Ética, “para que pueda proceder conforme a la norma que nos hemos establecido”.