Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 6

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su homóloga de Honduras, Xiomara Castro, le externó su preocupación de que haya injerencia extranjera en las elecciones del próximo domingo en ese país.

“Le interesaba mucho hacernos saber que es muy importante que se respete la voluntad del pueblo hondureño, que no haya ningún injerencismo de nadie, que sea el pueblo de Honduras el que decida y que se respete la voluntad popular.

“Vino a compartirnos su preocupación porque no pudiera ser así, y yo espero que se respete siempre la voluntad de todos los pueblos”, manifestó ayer en la mañanera.”