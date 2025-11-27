Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 6

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, señaló ayer que la apertura de la nueva sede diplomática en el país marca el inicio de una transición histórica en los vínculos bilaterales.

“Mudarnos a la nueva embajada no es únicamente un cambio de dirección: es el traslado de personal más grande en la historia de la diplomacia estadunidense, un hito que refleja la escala y la importancia de la relación con México”, afirmó en una declaración difundida por su oficina.

Aseguró que el inmueble estrenado el lunes en la colonia Irrigación –complejo que describió como el más grande del Departamento de Estado fuera de Washington– “representa mucho más que una nueva sede”, pues “marca otra etapa para esta relación bilateral tan importante”.