Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 6

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente advirtió ayer que México está listo para defender la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954 “donde sea necesario” –ante la intención de Perú de modificar ese instrumento regional–, pues el derecho de refugio es un principio irrenunciable de nuestra política exterior.

“Nos asisten la razón y el respaldo de muchísimos pueblos del mundo”, señaló al encabezar la ceremonia Servicio Exterior Mexicano: experiencia, transformación y fortalecimiento. Subrayó que la defensa del asilo se sustentará en los mejores argumentos jurídicos y diplomáticos. “Quien lo cuestione, que pregunte a los pueblos de España, Argentina, Chile o Brasil qué piensan del asilo que México les ha ofrecido cuando han tenido que enfrentar circunstancias adversas”, apuntó.