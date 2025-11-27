De la Redacción

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 4

Integrantes de la familia LeBarón –un grupo de mormones originarios de Estados Unidos– detentan concesiones de agua cuyo volumen es equivalente al que contendrían 19 mil albercas olímpicas, según información oficial.

Esta familia, dedicada a la agricultura, entre otras actividades, tiene un total de 150 registros autorizados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ubicados en Chihuahua, distribuidos en 64 títulos de aguas nacionales y 86 constancias que sirven para descargar aguas residuales, conocidas como constancias de libre alumbramiento, de acuerdo con información de la misma dependencia. Los 150 registros suman un volumen de 47 millones 502 mil 957 metros cúbicos de aguas subterráneas.

Negocios familiares con cargos públicos

Según la Conagua, 41 de las 86 constancias de libre alumbramiento fueron autorizadas por Alex LeBarón cuando era titular de la dirección local Chihuahua y su esposa, Brenda Ríos de LeBarón, era delegada estatal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), entre 2013 y 2015.

El volumen de esas constancias es de 24 millones 60 mil metros cúbicos (volumen equivalente a 9 mil 600 albercas olímpicas), lo que representa 50.65 por ciento del total.

La información señala que, de los 64 títulos de aguas nacionales, 17 corresponden a juicios, con un volumen total de 4 millones 343 mil 400 metros cúbicos (mil 700 albercas olímpicas).

Al mismo tiempo, detalla, la mayoría de los expedientes judiciales fueron autorizados por medio de los juzgados primero, octavo y décimo de distrito en Chihuahua, los cuales han obligado a la inscripción de los títulos con los volúmenes más altos.

Según los datos oficiales, los títulos de aguas nacionales se usan para actividades agrícolas: 53 son para la siembra de nogales y 97 no indican para qué tipo de cultivo.

Por su parte, agrega, las inscripciones asentadas en el Registro Público de Derechos de Agua (Redpa) “se dieron por medio de adhesiones a decretos presidenciales, transmisiones de derechos y por ordenamientos judiciales”.