De los corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 3

El sector privado calculó que los bloqueos a carreteras y aduanas han causado pérdidas de entre 3 mil y 6 mil millones de pesos.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo señaló que se trata de una estimación “conservadora” a partir de reportes públicos de autoridades y organismos empresariales sobre al menos 29 cierres en 17 estados.

Por ello, pidió a los transportistas y organizaciones campesinas retomar el diálogo, no sólo para liberar corredores logísticos, ante las interrupciones en rutas carreteras que ya afectan la movilidad y la actividad económica en diversas regiones del país, sino para proteger el abasto y el ingreso de las familias.

Cierre total en Nogales

La protesta de transportistas y agricultores en Nogales, Sonora, escaló a un bloqueo total del corredor fiscal en las primeras horas de ayer; así, fue cerrado por completo el acceso a la aduana, al recinto fiscal y a las casetas de cobro. Asimismo, permanecieron cerrados por tercer día consecutivo los cuatro cruces internacionales entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas. Los manifestantes atravesaron maquinaria pesada y tierra.