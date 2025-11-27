Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 3
El sector privado calculó que los bloqueos a carreteras y aduanas han causado pérdidas de entre 3 mil y 6 mil millones de pesos.
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo señaló que se trata de una estimación “conservadora” a partir de reportes públicos de autoridades y organismos empresariales sobre al menos 29 cierres en 17 estados.
Por ello, pidió a los transportistas y organizaciones campesinas retomar el diálogo, no sólo para liberar corredores logísticos, ante las interrupciones en rutas carreteras que ya afectan la movilidad y la actividad económica en diversas regiones del país, sino para proteger el abasto y el ingreso de las familias.
Cierre total en Nogales
La protesta de transportistas y agricultores en Nogales, Sonora, escaló a un bloqueo total del corredor fiscal en las primeras horas de ayer; así, fue cerrado por completo el acceso a la aduana, al recinto fiscal y a las casetas de cobro. Asimismo, permanecieron cerrados por tercer día consecutivo los cuatro cruces internacionales entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas. Los manifestantes atravesaron maquinaria pesada y tierra.
Decenas de tractocamiones permanecieron varados en Nogales, lo que mantuvo detenidas las exportaciones hacia Estados Unidos. Los manifestantes interrumpieron el tránsito a partir de la carretera que conecta Baja California con San Luis Río Colorado, y llegaron nuevos contingentes de inconformes.
Un grupo de horticultores ocupó las casetas del recinto fiscal e interrumpió las labores en la garita Mariposa. Martín Lim, representante de los inconformes, advirtió que la movilización continuará indefinidamente ante la ausencia de respuestas de la Secretaría de Gobernación.
Transportistas sonorenses aseguraron que no participan en el bloqueo y que son los principales afectados.
Genaro Vélez, director ejecutivo del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación en Nogales, aseguró que diariamente se movilizan alrededor de 50 millones de dólares en mercancías por esa frontera. “Las pérdidas se están acumulando”, señaló.
En Chihuahua, alrededor de mil 200 productores agrícolas impidieron el paso por los carriles de carga de los puentes internacionales Zaragoza-Ysleta, Guadalupe-Tornillo y la garita San Jerónimo-Santa Teresa.