¿Cambios y reformas en la FGR? // Hasta ahora, decepcionante // Obispos y Teología de la Liberación // ¿Solicitar ayuda extranjera?
a Fiscalía General de la República (FGR) ha ofrecido resultados muy bajos en cuanto a las expectativas que ofreció el cambio, se supuso que no solamente en cuanto a denominación, de la históricamente tan corrupta y manipulable Procuraduría General de la República.
Con Alejandro Gertz Manero a la cabeza, un personaje cuyo historial de alta burocracia es nítidamente contrario a cualquier propósito de regeneración nacional, la FGR ha sido sumamente lenta en cuanto al procesamiento judicial en general ( TortuGertz), sumamente rápida en temas de interés político superior o de interés personal o familiar del titular de la oficina, y muy enfangada en arreglos zigzagueantes, finalmente propicios para la impunidad, en casos de alto interés público, sin combate auténtico a la corrupción en casos relevantes.
Hoy, el Senado tendrá una sesión plenaria y diversas versiones aseguraban anoche que un tema a tratar estaría relacionado con la FGR, eventualmente con un cambio de titular. También se mencionaban nombres de posibles relevos. Ya se verá si, en caso de darse los supuestos movimientos, lleguen a significar el inicio de un proceso de mejoría a fondo de las fiscalías, comenzando por la federal.
Un grupo de laicas, laicos y religiosos que promueve la teología latinoamericana en México y varios países de América Latina ha enviado una carta abierta a la Conferencia del Episcopado Mexicano en la que, entre otros temas relevantes, señalan: “Nos parece muy importante que nuestros obispos y sacerdotes estén convocando a la paz y al diálogo. Sin embargo, complementamos que es de igual importancia hacer un llamado a la unidad de los mexicanos ante las amenazas extranjeras y a defender la soberanía del país. Recientemente en la marcha de la Generación Z hubo varios portavoces que solicitaban y pedían directamente el apoyo de Trump para intervenir en asuntos internos que, en realidad, deben ser resueltos por los mismos mexicanos. Recordemos las palabras de nuestro querido papa Francisco: ‘La patria es un don, la nación una tarea’ (2010)”.
Añaden, bajo la firma del Grupo Teología Latinoamericana: Volviendo al Evangelio: “El solicitar apoyo extranjero tiene sus matices y contextos en los cuales es válido hacerlo, y hasta es necesario cuando se trata de estrechar relaciones internacionales. Sin embargo, quien pide ayuda externa para desacreditar un partido o administración ante una situación que compete a un órgano interno como lo es el Estado, no hace más que ignorar las enseñanzas de nuestro anterior pontífice; peor aún, significa traicionar a todas y todos aquellos miembros de la sociedad civil que históricamente buscaron consolidar la dignidad de las personas y el bien común del país mediante la independencia, la revolución y otras reformas que nos dieron patria y conforman la historia de México”.
Más complicaciones en el tema del concurso de belleza denominado Miss Universo. Un tema judicial se ha sumado a la polémica generada al triunfo de la concursante mexicana, Fátima Bosch, por presunto conflicto de intereses del padre de ella, alto funcionario de Pemex, y el dueño de 50 por ciento de las acciones de la empresa organizadora del concurso, Raúl Rocha Cantú, empresario beneficiado con contratos de la petrolera estatal.
Ya de por sí el asunto se ha ensuciado por las renuncias de tres jurados del concurso, uno de ellos asegurando que tiene pruebas grabadas de la presión ejercida por el empresario para que el triunfo se asignara a la representante mexicana, además de otras voces involucradas, igualmente críticas; y, ahora, un juez federal ha ordenado, a instancias de la Fiscalía General de la República, una orden de aprehensión contra el mencionado Rocha Cantú, bajo acusaciones de delincuencia organizada, tráfico de armas de fuego e hidrocarburos, todo relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación y la Unión Tepito. Nada bello el asunto. ¡Hasta mañana!
