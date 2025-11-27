¿Q

uién balconeó al copropietario del concurso Miss Universo? ¿Alguno de sus rivales en el conflictivo mundo empresarial de Monterrey o el pitazo salió de la Fiscalía General de la República? Raúl Rocha Cantú presuntamente está enredado en negocios sucios: tráfico de drogas, armas y huachicol. Con la esperanza de liberarse de la cárcel o disminuir el castigo, pactó con la fiscalía un esquema de testigo colaborador, es decir, soplón. Lo que parecía un cuento color de rosa, que agrupó en el certamen a bellas jovencitas de todas partes del mundo, giró hacia un desenlace siniestro. Por supuesto, ellas no son culpables, tampoco la mexicana Miss Universo, Fátima Bosch. Está muy lejos de archivarse el caso del organizador del concurso, que alguna vez manejó un joven millonario neoyorquino llamado Donald Trump. La fiscalía de Alejandro Gertz Manero dice que continúan las investigaciones y saldrán a la luz los nombres de más implicados.

El talón de Aquiles

en siete años y dos administraciones, los gobiernos de la 4T no han podido incrementar el PIB al 4 por ciento que prometió el ex presidente López Obrador. El Banco de México adelanta que con Claudia Sheinbaum apenas llegará a 0.3 por ciento este año. Es cierto que aun sin crecer la economía, el gobierno ha podido elevar el bienestar de la gente por medio de los programas sociales. Sin embargo, esos avances no podrán sostenerse indefinidamente sin que crezca el PIB. La inversión extranjera va bien, superará 40 mil millones de dólares este año. La presidenta Sheinbaum se propone realizar la tarea. Concertará un acuerdo nacional con el sector empresarial para promover la inversión, la clave mágica del PIB. De eso y otros temas trató su reunión con Carlos Slim; su hijo Marco Antonio, quien tiene a su cargo el brazo financiero del grupo, y Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Será promulgada una nueva ley de inversiones, con la finalidad de promoverlas.

Los nuevos hidrofundistas

La revolución mexicana acabó con los latifundistas, la 4T se propone hacer lo mismo con los hidrofundistas, los señores feudales del agua. Sobran tierras en la República, pero escasea el agua; mucha la acaparan pocas manos. En el sexenio de Enrique Peña Nieto se publicaron 10 decretos que eliminaron la prohibición de extracción del recurso en aproximadamente 300 cuencas hidrológicas, lo que equivale a 55 por ciento de los lagos y ríos del país. La justificación fue que esto permitiría un uso más eficiente del líquido, garantizaría el suministro para las futuras generaciones y protegería el medio ambiente. Nosotros advertimos que se estaba posibilitando que grandes empresas internacionales, como las embotelladoras de refrescos y las cerveceras, acapararan el agua, y así ocurrió. La nueva ley de aguas intenta darle su sentido original, como indica la Constitución: no es mercancía, es un derecho humano. No quieren entenderlo los hidrofundistas que promueven el bloqueo de carreteras.