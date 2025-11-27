Afp, Ap, Europa Press y Xinhua

Periódico La Jornada

Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 27

Bisáu. Las fuerzas armadas de Guinea-Bisáu anunciaron ayer el “control total del país”, además del arresto y destitución del presidente Umaro Sissoco Embaló y la suspensión del proceso electoral en marcha tras los comicios del domingo. Guinea-Bisáu ha sufrido cuatro golpes de Estado y varias asonadas desde que se independizó de Portugal, en 1974.

Luego de que ayer al mediodía se escucharon disparos cerca del palacio presidencial, el general Denis N'Canha, jefe de la casa militar de la presidencia, anunció que un "alto mando para la restauración del orden, compuesto por todas las ramas del ejército, tomó el control del país hasta nuevo aviso". También anunció el cierre de las fronteras y la instauración de un "toque de queda obligatorio".