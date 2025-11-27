Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 27
Bisáu. Las fuerzas armadas de Guinea-Bisáu anunciaron ayer el “control total del país”, además del arresto y destitución del presidente Umaro Sissoco Embaló y la suspensión del proceso electoral en marcha tras los comicios del domingo. Guinea-Bisáu ha sufrido cuatro golpes de Estado y varias asonadas desde que se independizó de Portugal, en 1974.
Luego de que ayer al mediodía se escucharon disparos cerca del palacio presidencial, el general Denis N'Canha, jefe de la casa militar de la presidencia, anunció que un “alto mando para la restauración del orden, compuesto por todas las ramas del ejército, tomó el control del país hasta nuevo aviso”. También anunció el cierre de las fronteras y la instauración de un “toque de queda obligatorio”.Nigeria declara emergencia por secuestros en escuelas
En otro punto de tensión en África, el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, declaró estado de emergencia nacional en respuesta al aumento de los secuestros y ataques contra escuelas cristianas de las últimas semanas, que ningún grupo armado reivindicó. Desde el 17 de noviembre, en los estados de Niger, Kebbi, Kwara y Borno fueron secuestrados 402 escolares y profesores, de los cuales sólo 88 fueron liberados o lograron huir de los captores. Tinubu ordenó incorporar a 20 mil nuevos efectivos a la policía, para llegar a un total de 50 mil, e instó a los nigerianos a no ceder al miedo.
Estados Unidos declaró que los cristianos nigerianos sufren “una violencia sistemática” y amagó con realizar una intervención militar, amenaza que las autoridades del país africano rechazaron.